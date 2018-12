Tennis: Pangallo e Costantini avanti nel Memorial Minini

Ultimi incontri della prima sezione dell'Open di Chatillon – Valle d'Aosta, 20° Memorial Giorgio Minini e, in concomitanza, si apre il torneo femminile. Terzo turno di incontri giocato lunedì 18 dicembre per il tabellone maschile di Quarta categoria e l'equilibrio inizia a evidenziarsi con due match chiusi al terzo set. Antonio Pangallo , classe 1955 (Over 60) del TC Chatillon St-Vincent ha superato 5/7, 6/1, 7/5 l'under 14 del CT Courmayeur Lorenzo Liberatore. Vincenzo Cerni , classe 1981 (Over 35) del CT St-Christophe ha avuto la meglio 6/2, 3/6, 6/3 su Osvaldo Ottino, classe 1957 (Over 60) del TC Chatillon St-Vincent. Due set sono invece bastati a Mauro Costantini (foto sotto), classe 1970, del TC Chatillon St- Vincent vincente 7/5, 6/4 su Giovanni Brunet, under 14 del CT Courmayeur e Luca Machina, classe 1975, del TC Chatillon St-Vincent che si è imposto con un 6/2 su Leon Martinet, under 12 del TC Aosta.

In virtù di questi risultati, definito il programma degli incontri previsti per la giornata di martedì 19 dicembre che va a chiudere la sezione 1 del tabellone maschile. Ad aprire i cinque match, prende corpo il torneo femminile che apre con l'incontro tra Francesca D'Andrea, 4.6 del circolo organizzatore e Maria Audisio, 4.3 torinese del Nord Tennis Sport. Con l'ultimo turno del tabellone maschile, entrano in gara le quattro teste di serie. La TS1 Roberto Mistretta, 4.1 over 55 del CT St-Christophe esordirà questa sera, con inizio alle ore 19,30, giocando contro Mauro Costantini over 45, 4.4 del TC Chatillon St-Vincent. L'over 55 del TC Chatillon St-Vincent, classificato 4.2, Claudio Scandone (TS4), sempre alle 19,30, affronterà il compagno di club Luca Machina, 4.3 over 40. A seguire, gli altri due incontri. Il 4.1