Sci alpino: EC, Paini e Vaghi a punti nei SuperG di Sankt Moritz

Due SuperG, ieri, a Sankt Moritz (Svizzera) validi per la Coppa Europa di Sci alpino maschile, gare che vedono Federico Paini e Matteo Vaghi entrare in zona punti in entrambe le prove, tappa dov’è stata cancellata la SuperCombinata per le condizioni meteo di martedì.

Il primo SuperG è andato all’elvetico Marco Odermatt (1’13”72) a precedere la coppia austriaca Raphale Haaser (1’13”83) e Maximilian Lahnsteiner (1’14”00). Al nono posto Davide Cazzaniga (Cse; 1’14”52); ottimo 13° Federico Paini (Cs Carabinieri; 1’14”73); 15° Nicolò Molteni (Cse; 1’14”82); 20° Matteo Vaghi (Cs Carabinieri; 1’15”01); 32° Henri Battilani (Cse; 1’15”61); 62° Mikael Tedde (Cse; 1’16”61).

Nella replica, tripletta svizzera grazie a Stefan Rogentin (1’11”97) davanti a Marco Odermatt (1’12”00) e Gino Cavaziel (1’12”38). Ottimo quarto, a un solo centesimo dal podio Davide Cazzaniga (1’12”39); 20° Matteo Vaghi (1’13”35); 23° Federico Paini (1’13”52); 28° Nicolò Molteni (1’13”84); 57° Henri Battilani (1’14”56); 64° Mikael Tedde (1’15”86).