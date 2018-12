A Courmayeur i Golden Skate Awards con Carolina Kostner

Quest'anno brilleranno in pista importanti guest stars a cominciare dalla campionessa del mondo che incanta per stile e maestria, l’italiana Carolina Kostner, e dallo svizzero pluri-medagliato Stéphane Lambiel, il Piccolo Principe del Ghiaccio, e la coppia di artistico canadese, due volte campione del mondo, Meagan Duhamel e Eric Radford.

Ospite Live, Irama, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.Hit On Ice – Golden Skate Awards non manca di rinnovare, anche per l’appuntamento del 29 dicembre, tutti gli ingredienti per uno spettacolo unico ed imperdibile.