Rugby: Tragedia in Francia, morto Nicolas Chaudin

Nicolas Chauvin, un promettente giocatore della squadra di rugby dello Stade Français Paris (prima divisione francese) è morto dopo un doppio placcaggio subito domenica sera durante una partita contro il Bordeaux-Bègles.

Lo ha annunciato lo stesso club su Twitter. Chauvin era rimasto a terra in campo dopo 7 minuti per un doppio placcaggio per cui si è sentito male negli spogliatoi e subito dopo ricoverato all'Ospedale universitario di Bordeaux. Si era ripreso per due volte ma ha avuto un successivo malore che questa sera gli è stato fatale.

Lo Stade Français è in lutto ed esprime le sue sincere condoglianze alla famiglia. E' ancora troppo presto per stabilire se il colpo subito sia stato la causa del decesso. Alcune regole sono già state cambiate per dare più tempo per riprendersi a giocatori che subiscono dei duri colpi alla testa.

Le rugby de nouveau frappé par un accident tragique: quatre mois après la mort accidentelle d'un jeune d'Aurillac, un joueur de l'équipe Espoirs du Stade Français, Nicolas Chauvin, est décédé mercredi soir après avoir reçu un plaquage en plein match dimanche, a annoncé le club parisien.