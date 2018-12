Ciclismo: Corso di E-Bike ai piedi del Monte Bianco

Il Corso è aperto ai possessori di E-Bike o a qualsiasi appassionato che si vuole affacciare a questo "elettrizzante" mondo. Banalizzeremo se paragonassimo una moderna E-Bike ad una normale mountain bike: dalla distribuzione dei pesi fino ad ogni suo singolo componente tutto studiato e ottimizzato per rendere al meglio in un contesto simile ma allo stesso tempo diverso ad una mountain bike “muscolare”. Tutto ciò richiede una tecnica di guida diversa ed una accurata manutenzione e set-up del mezzo.

Il Corso E-Bike Tour Leader ha lo scopo di entrare in piena sintonia con la nostra E-Bike, per poterne sfruttarne al meglio le potenzialità anche in situazioni difficili come in montagna nel periodo invernale. Praticare, consigliare e riflettere insieme per divertirsi con una E-Bike ma anche per migliorare qualitativamente la performance generale, questi gli obiettivi dell'appuntamento. Le uscite saranno mirate alla tecnica tecnica di guida, sarà quindi necessario l'utilizzo di bici in buone condizioni e gommata correttamente.

Anche l'abbigliamento e l'attrezzatura dovranno essere adeguati e adatti a tutte le condizioni meteo. All'atto dell'iscrizione verrà fatto un pre check sul partecipante e sulla bici.L'appuntamento è suddiviso tra uscite in bici e momenti in aula.Il corso è a numero chiuso, per fornire la massima disponibilità. Invitiamo gli interessati ad inviare tempestivamente la richiesta di partecipazione. Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.