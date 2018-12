Calcio: Coppa Italia Under 19, l'Aosta 511 si gioca la qualificazione

Con un vantaggio di tre gol sulla diretta avversaria (sconfitta per 5 a 2 al Monfleuri), l'Aosta 511 Under 19 di calcio a 5 scende in campo alle 19 di oggi contro la L84 nella sfida di ritorno di Coppa Italia.

Ultima partita del 2018 per la compagine valdostana, in gioco c'è la qualificazione al secondo turno; mister Rodrigo Rosa conferma in campo Leonardo Fea, Mattia Mascherona e Giovanni Avallone, più incerta la presenza di Enrico Pettinari, che per un problema a una caviglia non è sceso in campo neanche domenica scorsa contro il Saints-Pagnano.