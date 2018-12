Calcio: Coppa Italia, Aygreville eliminata dal Borgomanero

Sconfitte per 2 a 1 in semifinale dall'Accademia Borgomanero, le Aquile dell'Aygreville escono dalla Coppa Italia a testa alta ma con qualche recriminazione soprattutto per aver perso il match casalingo dell'andata al 'Rini' di Villeneuve, che di fatto ha pregiudicato la qualificazione alla finale.

Ieri sera il Borgomanero ha 'blindato' il match con due reti (Giovagnoli e Beretta) nel giro di un quarto d'ora. Al 26′ rigore per l’Aygreville ma Tornatora ha parato il tiro di André Cunéaz; i rossoneri si rivedono sono alla mezz’ora del secondo tempo quando Turato accorcia la distanza, ma in finale l'Accademia Borgomanero tiene, staccando il biglietto per la finale contro il Canelli, che ha sconfitto l'Union Bussoleno per 2 a 0 ribaltando il risultato dell'andata (2 a 4).