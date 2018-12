Sci: Pila pronta ad ospitare la Coppa del Mondo Master

La prova iridata valdostana della Fis Master Cup si svolgerà sulla pista del Leissé nelle giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 dicembre prossimi. Tre le competizioni che impegneranno gli atleti della categoria “Master” provenienti da tutto il mondo: un SuperG nella giornata di venerdi, uno Slalom Speciale nella giornata di sabato ed uno Slalom Gigante nella giornate di domenica.

Le premiazioni delle competizioni avverranno, per quanto concerne le gare di SupeG e Slalom Speciale nel pomeriggio di sabato 22 presso il Ristorante Bar “Hermitage”, direttamente sulle piste, nel corso di un evento enogastronomico predisposto come elemento di aggregazione e, contemporaneamente, per far conoscere ed esaltare qualità e sapori dei prodotti tipici del nostro territorio valdostano, rigorosamente a “chilometri zero”, mentre la premiazione della gara di Slalom Gigante avverrà nel pomeriggio di domenica 23, sempre presso il Ristorante Bar “Hermitage”.

A tenere a battesimo la prova valdostana della Coppa del Mondo Master sono stati il presidente dello Ski Club Pila, Edoardo Cerise e la presidente del Comitato d’Onore, Cristina Galassi, rispettivamente figlio e moglie di Amato Cerise, atleta e tecnico a livello nazionale che tanto ha dato al mondo dello sci ed al Movimento Master in Italia, al quale il Trofeo è intitolato, a 5 anni dalla scomparsa, assieme al Sindaco di Gressan, Michel Martinet, al presidente ASIVA, Marco Mosso, e dal presidente della Pila SpA, Davide Vuillermoz.