Nuoto: Buoni risultati dell'Aosta Nuoto alla Coppa Tokyo

Nelle giornate dell’8 e 9 dicembre scorsi al Palazzo del Nuoto di Torino si è svolta la seconda tappa della Coppa Tokyo per le categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior che ha visto la partecipazione di oltre 900 atleti di 29 società per un totale di quasi 3500 presenze gara. Numeri notevoli che hanno reso necessaria la suddivisione in due concentramenti con inizio gare alle 9 e termine in serata, senza interruzioni, per ciascuna delle due giornate. Le gare del week end hanno rappresentato un importante test di avvicinamento alla fase regionale della Coppa Brema in programma il 23 dicembre prossimo che concluderà il 2018 di gare in Piemonte.

In rappresentanza dell’Aosta Nuoto hanno gareggiato gli atleti guidati dal tecnico Edoardo Giovannetti (Gabriele Collatin, Gaia Ferriani, Carlotta Finello, Gabriel Gambaretto, Clotilde Gambino, Emma Iamonte, Nicole Louvin, Anthony Maccagnano, Valeria Papagni, Riccardo Rey, Elisa Trevisan, Claire Trossello, Federico Verdoni e Miryam Zerbo) e dal tecnico Francesco Pagnan (Alessandro Adorni, Alessio Calò, Emma Casarotto, Martina Chabod, Alice Giglio, Giulia Lorusso, Alice Maniezzo, Arianna Peirano, Edith Piffari, Emi Pigliacelli e Alessandra Raso).

Giornate molto impegnative, ricche di soddisfazioni e di emozioni per i nostri atleti. Il gruppo è compatto, i ragazzi hanno dimostrato di essere determinati nel cercare di migliorare i propri risultati e stanno via via raggiungendo una buona condizione fisica e mentale.

Bel risultato per Emma Iamonte che nei 100 misti è giunta 4^ con il crono di 1.11.72, mentre nella stessa gara si sono ben comportate anche Emi Pigliacelli (7^ in 1.13.41) e Martina Chabod (10^ in 1.18.02). Nei 100 SL si è messa in evidenza Miryam Zerbo che con 1.00.93 ha migliorato il proprio personale ed è giunta 12^ al traguardo ed ha anche affrontato gli impegnativi 800 SL conclusi con il tempo di 9.45.51 per una 10^ posizione.

Buone prestazioni anche per Anthony Maccagnano che si è cimentato per la prima volta nei 100 misti in 1.04.42 (12°) e negli 800 SL arrivando 5° in 8.59.01, per Nicole Louvin che nei 100 rana è arrivata 11^ con il tempo di 1.20.26 ed è giunta 16^ nei 200 rana nuotati in 2.58.05 e per Alessandro Adorni che ha conquistato un bel 10° posto nei 100 rana conclusi in 1.08.78 ed ha chiuso 13° nei 200 misti in 2.14.55. Da evidenziare anche il quarto posto di Gabriel Gambaretto nei 50 dorso in 27.88 e nei 200 misti (27° in 2.22.00), così come un buon risultato hanno ottenuto Federico Verdoni nei 200 SL (18° in 2.00.53) ed Alessio Calò nei 100 farfalla nuotati in 1.05.28 e nei 50 SL dove ha concluso 33° in 25.61. Buone prove anche per Elisa Trevisan nei 50 farfalla (13^ in 32.48) e Alessandra Raso nei 200 misti che con 2.38.11 ha migliorato il proprio tempo ed ha concluso in 38^ piazza. Miglioramenti ci sono stati anche per Claire Trossello nei 100 SL (1.09.92), per Emma Casarotto nei 400 SL (5.07.80), per Edith Piffari nei 200 misti (2.44.35) e per Riccardo Rey che, nonostante una partenza sfortunata, ha migliorato di oltre 8 secondi il suo tempo sui 100 SL (1.14.22). Brave sono state anche Valeria Papagni che gareggiava per la prima volta nei 200 SL conclusi in 2.39.63, Gaia Ferriani che nei 50 SL si è migliorata (34.23), così come hanno fatto sempre nei 50 SL Giulia Lorusso (32.91) e Arianna Peirano (35.06). Bene anche Carlotta Finello nei 50 dorso (34.37), Clotilde Gambino che sempre nei 50 dorso affrontati per la prima volta ha chiuso in 45.41, Alice Maniezzo nei 50 SL (32.26) e Gabriele Collatin che ha concluso i suoi 100 SL in 1.08.14.

Il prossimo fine settimana vedrà gli atleti dell’Aosta Nuoto impegnati nel meeting internazionale “Open Swim di Cham” a Chamonix, mentre il 23 dicembre a Torino si disputerà la fase regionale della Coppa Brema.