Calcio a 5: E' Rodrigo Rosa dell'Aosta 511 'l'allenatore dell'anno 2018'

I suoi Giovanissimi hanno vinto lo scudetto 2017/2018 e alcuni di loro sono già pronti a spiccare il balzo verso mete importanti.

Per questo e per la costanza e passione dimostrate Rodrigo Rosa, giocatore e allenatore della Società di calcio a 5 Aosta 511, ha vinto il premio Golden Coach 2018, ovvero di 'migliore allenatore dell'anno' assegnatoli dalla sezione piemontese dell'Associazione italiana allenatori di calcio.

Nella stagione 2015/2016, Rosa aveva vinto la Coppa Italia under 21; come Under 21, Rosa ha vestito la maglia della Nazionale. Arrivato in Italia nel 2001, il mister segue l'Aosta 511 dal 2010.