Calcio: Seconda cat, il Valdigne batte il Balangero e ritrova l'entusiasmo

Con un 2 a 0 'da manuale' il Valdigne di mister Drudi ha liquidato in casa il fortissimo Cafasse Balangero, permettendo così ai valdostani della Gran Paradis di superare i piemontesi di un punto in testa alla classifica del campionato di Seconda categoria, guidata dal GP a 28 punti.

Alla Gran Paradis è dunque bastato il pareggio per 1 a 1 casalingo con il Bajo Dora; soddisfatto mister Luca Mercanti per il titolo di Campione d'inverno che lascia ben sperare per il proseguimento del campionato.

Tornando al Valdigne, in particolare evidenza in campo è stato sicuramente Andrea Groppi, autore della seconda rete ma soprattutto di una prestazione magistrale, e non è la prima.