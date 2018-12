Bocce: Le Carreau consolidano fratellanza con la boccistica Aute Savoie di Cluses

È stata davvero una grande festa, la 44° rencontre des boules tra il gruppo“Le Carreau” di Gressan e gli amici dell’Aute Savoie di Cluses che si è tenuta presso il bocciodromo comunale di Gressan domenica scorsa 10 dicembre. I transalpini erano accompagnati dal Maire M. Jean Philippe MAS che con il Sindaco di Gressan, Michel Martinet, a fare gli onori di casa-, hanno avuto modo di condividere alcune problematiche comuni.

“E’ un vero piacere partecipare a queste iniziative – sottolinea il Sindaco Martinet – perché ci danno l’occasione per condividere dei momenti di piacere e allo stesso tempo di confronto. Con il collega francese, abbiamo avuto modo di approfondire alcune tematiche che ci accomunano, quindi mai come in queste occasioni possiamo dire che le montagne non dividono, ma al contrario uniscono”.

Dopo le sfide sui campi del mattino, è seguito un pranzo presso l’attiguo ristorante nel corso del quale, i due sodalizi si sono scambiati i relativi “doni dell’amicizia” che sottolineano la vicinanza e il legame esistente tra le due belle realtà.