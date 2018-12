Ultratrail: Definito programma del nuovo Tor des glaciers

Un percorso lungo 450 chilometri di corsa in alta quota sulle montagne della Valle d'Aosta: è il Tor des glaciers la grande novità del calendario 2019 per gli appassionati di ultratrail. La competizione partirà il 6 settembre del prossimo anno da Courmayeur ed è riservata "ad atleti dalla grande resistenza fisica e mentale, ma soprattutto con una perfetta conoscenza degli ambienti d'alta montagna".



Il Tor des Géants (330 chilometri e 24.000 metri di dislivello positivo) - giunto alla decima edizione - si correrà invece dall'8 al 15 settembre. Tra le altre novità c'è il 'Tor du Malatrà', 30 km da percorrere nell'arco di una sola giornata, e il cambio di denominazione del Tot Dret (130 km con partenza da Gressoney) che diventa il Tor Dret.

"Saranno giorni decisamente impegnativi, soprattutto a livello organizzativo, ma ci piaceva fare qualcosa di nuovo e di speciale per festeggiare i 10 anni del Tor" spiegano gli organizzatori di Vda Trailers. "Le gare aggiunte - concludono - significano più persone in circolazione, quindi una maggiore conoscenza della Valle d'Aosta in tutto il mondo e l'opportunità di far conoscere nuovi sentieri dimenticati".