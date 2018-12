Rugby: Serie C, lo Stade travolge il Biella e ritrova punti ed entusiasmo

Lo Stade Valdotain vince a Biella per 37 a 27 riprendendosi classifica del campionato di serie C ed entusiasmo dopo le brucianti sconfitte delle ultime settimane. I gialloneri di capitan Massimo Gontier sono ora quarti a due soli punti dalla zona promozione.

Dopo un primo tempo pessimo, lo Stade trova due mete e altrettante trasformazioni nella seconda frazione di gioco e a quel punto gli uomini di Fabio Chiesa non si fermano più e guidati da un capitano scatenato come da tempo non si vedeva sul campo conquistano i cinque punti che, nonostante ancora diversi errori tattici e una forma fisica generale non perfetta, permettono di guardare avanti con maggiore fiducia.

Formazione Stade: Nato, Brama, Duc, Manga, Barbieri, Anselmet, Santoro, Tavella, Caputo, Cortinovis, Cimino, Lallinaj, Gontier S., Gontier M.

Classifica: Ivrea 31 punti; San Mauro 22 punti; Verbania 18 punti; Stade Valdôtain 16 punti; Biella 11 punti; Rivoli 10 punti