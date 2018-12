Rally: Fervono i preparativi della 14esima edizione della Ronde del Canavese

Sarà sicuramente Alessandro Ginio, vincitore 2018, il pilota da battere alla 14esima edizione della Ronde del Canavese, in programma a Rivarolo per l'ultima settimana di febbraio 2019. Ci proverà molto probabilmente l'equipaggio valdostano composto da Pietro Scavone e Diego D'Herin, mentre difficilmente sarà della gara Elwis Chentre.

Il comitato organizzatore è già al lavoro per realizzare una manifestazione da record. In gara le WRC fino alle Prod E e Prod S, ovvero le vetture di omologazione scaduta di Gruppo A e Gruppo N non in regola con i serbatoi: queste potranno gareggiare ugualmente grazie alla nuova norma che permette ai commissari tecnici di effettuare le dovute variazioni sul passaporto tecnico in sede di verifiche.

Anche quest'anno la Ronde del Canavese sarà titolata 'Memorial Livio Bausano' in ricordo del fondatore dell’azienda di famiglia 'Bausano Spa' che lega il suo marchio alla manifestazione canavesana.

Saranno inoltre abbinati alla gara il Memorial Gino Bellan e il Trofeo TCA Trasporti.