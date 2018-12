Sci: Brignone fuori ai sedicesimi del parallelo di Saint Moritz

Federica Brignone guarda senza rimpianti al risultato dello slalom parallelo, dove è uscita ai sedicesimi, battuta dalla francese Adeline Mugnier. "Ci ho creduto fino all’ultima porta - spiega l'azzurra -, avevo recuperato lo svantaggio, purtroppo ho frenato leggermente in uscita dalla tripletta e ho perso l’abbrivio per le ultime quattro porte". La valdostana ha recuperato 8 centesimi nella manche di ritorno, spaventando la rivale.

Shiffrin fenomenale: che rimonta in finale contro Petra Vlhova

Vince anche quando sembra praticamente certo che abbia perso. Mikaela Shiffrin fa en-plein a St. Moritz e conquista anche il parallelo dopo aver bissato in superG il successo di Lake Louise. Lo fa nel modo più difficile, perché dopo aver superato tutti i turni senza problemi, abbassando di volta in volta il tempo, nella finale era dietro Petra Vlhova, ma nel finale ha recuperato in modo incredibile battendo l'avversaria di 11 centesimi. Per la statunitense è la vittoria numero 48 in carriera che la consente di allungare ulteriormente nella classifica generale con 689 punti complessivi, già più del doppio della seconda, Michelle Gisin, ferma a 296, mentre Vlhova sale in terza posizione arrivando a 276.



Si ferma agli ottavi di finale, invece, la corsa di Irene Curtoni. L'azzurra si arrende a Wendy Holdener, che dopo aver acciuffato la qualificazione per il rotto della cuffia, con il 31esimo tempo, ha prima eliminato l'olimpionica Frida Hansdotter, poi ha battuto l'atleta italiana rifilandole un distacco di 51 centesimi, infine ha conquistato il terzo gradino del podio. Irene ha lottato fino a metà a gara, poi pian piano il gap si è fatto più ampio. Buono, comunque, il cammino di Irene, che in mattinata aveva centrato il 15° tempo, poi ai sedicesimi ha avuto la meglio dello slovena Meta Hrovat che nella prima manche ha sbagliato tantissimo e in quella di ritorno ha rosicchiato 36 centesimi mettendo paura alla Curtoni.



Fuori ai sedicesimi Federica Brignone e Chiara Costazza: la valdostana parte male nella prima manche, poi piano piano riduce il gap e chiude a -0"31 dalla francese Adeline Mugnier, quinta nelle qualificazioni e poi fuori agli ottavi, nella seconda scia meglio della rivale e recupera 8 centesimi che ovviamente non bastano ad andare avanti; la poliziotta fassana deve arrendersi al talento austriaco Katharina Truppe che vince con 1"41 di vantaggio. Non avevano superato le qualificazioni del mattino, invece, Martina Peterlini (37ª) e Marta Bassino, uscita dopo poche porte.



Ora le atlete avranno qualche giorno di riposo dalle gare, poi si torna in pista martedì 18 con la discesa in Val Gardena e il giorno successivo verrà disputato anche il superG.



Risultati sedicesimi PSL femminile St. Moritz (Sui)

SHIFFRIN Mikaela (1995 USA) b. ST-GERMAIN Laurence (1994 CAN) +1.31 (+0.50)

HOLDENER Wendy (1993 SUI) b. HANSDOTTER Frida (1985 SWE) D.N.F. (+0.20)

BRUNNER Stephanie (1994 AUT) b. HUBER Katharina (1995 AUT) +0.77 (+0.50)

TRUPPE Katharina (1996 AUT) b. COSTAZZA Chiara (1984 ITA) +1.41 (+0.50)

MUGNIER Adeline (1992 FRA) b. BRIGNONE Federica (1990 ITA) +0.23 (+0.31)

VLHOVA Petra (1995 SVK) b. BISSIG Carole (1996 SUI) +1.29 (+0.50)

GALLHUBER Katharina (1997 AUT) b. LYSDAHL Kristin (1996 NOR) +0.89 (+0.20)

GRITSCH Franziska (1997 AUT) b. SCHILD Bernadette (1990 AUT) D.N.F. (+0.50)

HAVER-LOESETH Nina (1989 NOR) b. HILZINGER Jessica (1997 GER) +1.06 (+0.50)

DUERR Lena (1991 GER) b. NOENS Nastasia (1988 FRA) +0.90 (+0.35)

REMME Roni (1996 CAN) b. MAIR Chiara (1996 AUT) +0.18 (+0.28)

MIELZYNSKI Erin (1990 CAN) b. SWENN LARSSON Anna (1991 SWE) +0.27 (-0.02)

LIENSBERGER Katharina (1997 AUT) b. SKJOELD Maren (1993 NOR) +0.49 (+0.38)

FERK Marusa (1988 SLO) b. DANIOTH Aline (1998 SUI) +0.41 (+0.26)

CURTONI Irene (1985 ITA) b. HROVAT Meta (1998 SLO) +0.14 (+0.50)

HOLTMANN Mina Fuerst (1995 NOR) b. GASIENICA-DANIEL Maryna (1994 POL) +0.20 (+0.50)



Risultati ottavi di finale

SHIFFRIN Mikaela (1995 USA) b. HOLTMANN Mina Fuerst (1995 NOR) +0.62

HAVER-LOESETH Nina (1989 NOR) b. GRITSCH Franziska (1997 AUT) D.N.F.

MIELZYNSKI Erin (1990 CAN) b. MUGNIER Adeline (1992 FRA) +0.20

LIENSBERGER Katharina (1997 AUT) b. TRUPPE Katharina (1996 AUT) D.N.F.

BRUNNER Stephanie (1994 AUT) b. FERK Marusa (1988 SLO) +0.10

VLHOVA Petra (1995 SVK) b. REMME Roni (1996 CAN) D.N.F.

DUERR Lena (1991 GER) b. GALLHUBER Katharina (1997 AUT) +0.13

HOLDENER Wendy (1993 SUI) - CURTONI Irene (1985 ITA) +0.51



Risultati quarti di finale

SHIFFRIN Mikaela (1995 USA) b. HAVER-LOESETH Nina (1989 NOR) +0.20

LIENSBERGER Katharina (1997 AUT) b. MIELZYNSKI Erin (1990 CAN) +0.19

VLHOVA Petra (1995 SVK) b. BRUNNER Stephanie (1994 AUT) +0.10

HOLDENER Wendy (1993 SUI) b. DUERR Lena (1991 GER) +0.46



Così in semifinale

SHIFFRIN Mikaela (1995 USA) b LIENSBERGER Katharina (1997 AUT) +0.56

VLHOVA Petra (1995 SVK) b. HOLDENER Wendy (1993 SUI) +0.02



Finale 3°-4° posto

HOLDENER Wendy (1993 SUI) b LIENSBERGER Katharina (1997 AUT) +0.26



Finalissima

SHIFFRIN Mikaela (1995 USA) b. VLHOVA Petra (1995 SVK) +0.11