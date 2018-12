Sci: Apre il Memorila Fosson con gigante Allievi e slalom Ragazzi

L’innovativa formula a squadre, che premia la prestazione complessiva e non quella del singolo individuo, piace sempre di più, tanto da coinvolgere quasi tutti i migliori sci club d’Italia, da Nord a Sud, da Est a Ovest. Tutti a Pila per il primo confronto agonistico, utile a rompere il ghiaccio dopo diversi mesi di preparazione.

Oltre ai Ragazzi e agli Allievi italiani ci saranno anche alcuni francesi e spagnoli, pronti a mettersi in gioco nelle gare di gigante e slalom. A Pila, gli uomini dello sci club Aosta e della società impianti hanno fatto una corsa contro il tempo per allestire nel migliore dei modi la nona edizione dello Ski Club Challenge. Un grande lavoro nonostante le alte temperature di fine novembre e inizio dicembre che hanno fatto funzionare a singhiozzo gli impianti di innevamento programmato.

A ventiquattro ore dall’inizio delle competizioni, il semaforo è verde: tutto confermato, nessun cambio di programma nella conca sopra Aosta, pronta come sempre a ospitare quasi 800 persone (compresi tecnici, partner, addetti ai lavori e genitori). Martedì 11 gli Allievi gareggeranno nel gigante valido per il circuito Energiapura Children Series e come prova di qualificazione per il parallelo, mentre i Ragazzi saranno impegnati in una doppia gara di slalom. Partenza in contemporanea: donne da una parte e maschi dall’altra. Il giorno successivo programma invertito: Ragazzi in gara nel gigante, Allievi in due manche di slalom che varranno come due prove separate. Giovedì giornata conclusiva con un gigante Ragazzi e uno Allievi.

Tutto il programma agonistico si svolgerà sulle piste del Leissé, con partenza del primo concorrente tra le 9,45 e le 10. Intanto a Pila stanno arrivando i primi atleti. Tra oggi - domenica - e lunedì sono attesi quasi 250 sciatori che hanno deciso di anticipare il loro arrivo per allenarsi e sciare sulle piste di gara. Tanto traffico nel comprensorio: il direttore tecnico Umberto Fosson ha infatti predisposto un planning con i turni di allenamento.

La prima riunione di giuria si svolgerà lunedì 10 dicembre a Pila. Premiazioni finali giovedì 13 dicembre al Teatro Giacosa di Aosta, intorno alle 15.Via al memorial Fosson con 570 atleti in pista Si parte con gigante Allievi e slalom Ragazzi