Biathlon: Il nostro Chenal preciso al tiro ma lento sugli sci

L'arrivo al fotofinish regala un attimo di thrilling, ma alla fine Johannes Boe, nonostante i tre errori al tiro (due all'ultimo poligono), porta a casa il secondo successo consecutivo, vincendo l'inseguimento a Pokljuka e consolidando la leadership nella classifica generale con 156 npunti, davanti a Simon Eder (123) e Antonin Guigonnat (119). Il norvegese ha rischiato clamorosamente nel finale quando, arrivato al rettilineo con qualche secondo di vantaggio sul francese Quentin Fillon Maillet, ha rallentato vistosamente riuscendo però a mettere i propri sci davanti a quelli dell'avversario. Poco distante, a completare il podio, il russo Alexander Loginov, che arriva ancora terzo, mentre la sorpresa di giornata è il ritiro di Martin Fourcade, che si è fermato dopo aver sbagliato altre due volte il bersaglio al quarto poligono.



Buone notizie dagli atleti italiani: primo piazzamento stagionale tra i top ten in una gara individuale per Lukas Hofer, che sugli sci centra la terza prestazione di giornata, praticamente con lo stesso tempo di Johannes Boe, ma i due errori al poligono lo penalizzano costringendolo a un ottavo posto comunque ottimo, che lo fa salire al tredicesimo della classifica generale a quota 70. Gara in rimonta per Dominik Windisch che partiva 35esimo e dopo il primo poligono, con due errori, era addirittura in 54esima posizione, poi però non sbaglia più e chiude 20esimo. Ancora in zona punti gli altri due azzurri in gara, Thomas Bormolini (27esimo) e Thierry Chenal, 37esimo con un solo errore.



Si chiude così il programma maschile di Pokljuka: si torna in pista a Hochfilzen venerdì 14 dicembre con la gara sprint, poi sabato 15 è in programma l'inseguimento e domenica 16 la staffetta maschile.



Ordine d'arrivo Inseguimento 12,5 km maschile Pokljuka (Slo)

1. BOE Johannes NOR 30:20.4 (3)

2. FILLON MAILLET Quentin FRA +0.1 (0)

3. LOGINOV Alexander RUS +1.9 (1)

4. EDER Simon AUT +16.1 (0)

5. EBERHARD Julian AUT +25.0 (1)

6. BOE Tarjei NOR +28.6 (1)

7. L'ABÉE-LUND Henrik NOR +32.9 (1)

8. HOFER Lukas ITA +30.9 (2)

9. WEGER Benjamin AUT +41.7 (2)

10. GUIGONNAT Antonin FRA +53.0 (3)



20. WINDISCH Dominik ITA +1:52.3 (2)

27. BORMOLINI Thomas ITA +2:24.6 (3)

32. CHENAL Thierry ITA +2:52.6 (1)