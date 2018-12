Ginnastica: Enrica Rigollet ella Gym Aosta sul podio al Trofeo B. Ghemme

Sabato 8 dicembre, a Tortona, era in programma la 21° edizione del “Trofeo Barbara Gemme” di ginnastica artistica femminile. In particolare nella giornata di sabato sono scese in pedana le ginnaste del programma tecnico A, con 5 ginnaste della Gym a rappresentare la Valle d’Aosta: tra le “Allieve”, Alessia Carcavallo, Chiara Chatrian e Alessia La Spina, e tra le “Senior”, Enrica Rigollet e Alessia La Spina.

Hanno iniziato le “Allieve” con una gara di alto livello che ha visto le nostre ginnaste protagoniste di buone prestazioni un po’ a tutti gli attrezzi, con un netto miglioramento rispetto all’edizione precedente del trofeo.

In particolare, Alessia Carcavallo ha concluso la sua prova, tra le 26 concorrenti in gara, in 15° posizione con il punteggio totale di 43.05, Alessia La Spina al 18° posto con pt. 41.35 e Chiara Chatrian in 20° posizione con pt. 40.90. Tra le “Senior”, in serata, è uscito poi il risultato con il botto grazie ad Enrica Rigollet, che ha confermato le sue doti eccezionali al corpo libero, salendo sul 2° gradino del podio (a pari merito) con il punteggio di 11.10, ma grazie anche ad Alessia Parini, che è giunta ai piedi del podio, in 4° posizione, nella specialità della trave, con pt. 10.90.

Sempre a Tortona, si è svolto anche il Gym Test, per ginnaste preagoniste dai 5 agli 8 anni, che ha visto la Gym presente con la squadra più numerosa, 10 ginnaste, che ha fatto un figurone con prove di buon livello a tutti gli attrezzi: trave, minitrampolino, staggio e corpo libero.

Le giovanissime atlete valdostane: Alice Giamattei, Agata Milano, Aurora La Spina, Clarissa Bari, Margherita Fea, Mya Canalini, Matilde Baldon, Asia Filippone, tutte del 2011, Margot Péaquin e Luna Donatelli, del 2012.