Calcio: Eccellenza, PDHA sconfitto dalla Romentinese e terzo in classifica

Fabio Borettaz tra i migliori in campo per il PDHA

Sconfitto dalla Romentinese per 2 a 0, il PontDonnazHoneArnad perde la vetta della classifica del girone A di Eccellenza, guidato ora dal Verbania con 31 punti, Accademia Borgomanero 30 e Pont Donnaz a quota 29. Vince invece l'Aygreville per 2 a 1 in casa a spese della Pianese e risale punti preziosi in classifica.

Il Verbania va sotto col Vanchiglia (autogol al 10') e poi infila il tris chiudendo sul 3-1 e impossessandosi nuovamente della cima della classifica. A -1 ecco l'urlo dell'Accademia Borgomanero: 1-0 all'88' firmato Manfroni alla ProSettimo e secondo posto.

Strepitoso il momento della Biellese: terza vittoria di fila (oggi 2-1 al Lucento) con la nuova cura-Roano. Trino e BorgoVercelli salgono in classifica e vincono le gare casalinghe. L'Alicese vince il set di tennis in casa Orizzonti: 2-6 e 22 punti, come La Biellese al 5° posto.