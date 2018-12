Tennis: Memorial Minini, scendono in campo i giocatori di quarta categoria

Sono 14 i giocatori di Quarta categoria, che hanno dato il via oggi ai primi tre incontri, alla 21esima edizione del Memorial Giorgio Minini, il torneo più importante organizzato sul territorio valdostano. Come sempre è il tabellone maschile, il più partecipato, a dare il là a questo open, organizzato dal TC Chatillon Saint-Vincent.

I primi a calcare i campi in Play-it del centro sportivo di Chatillon sono sei giocatori valdostani 4a categoria che si daranno battaglia nelle partite di apertura del torneo, validi per conquistare i pass per accedere alla sezione 2, quella che propone i tennisti di Terza categoria, per i quali le iscrizioni si chiuderanno alle ore 12 di lunedì 10 dicembre.

Tre le teste di serie di questa prima sezione sono stati inseriti: TS1 Leon Martinet (4.1 TC Aosta), TS2 Giovanni Brunet (4.2 TC Aosta), TS3 Lorenzo Liberatore (4.2 CT Courmayeur).

I primi tre match vedono affrontarsi nella giornata di apertura, Alessandro Di Salvo Vs Paolo Fabris; Alessandro Musso Vs Gabriel Rade e Alessandro Moro Vs Ludberg Berruquier.

Nutrito il contingente valdostano che consta ben tredici effettivi e di questi buona parte sono delle categorie under.

TC CHATILLON SAINT VINCENT: Mauro Costantini 4.2, Mattia Costantini 4.4, Matthieu Navillod 4.4, Gabriel Rade 4.5, Alessandro Musso 4.5, Ludberg Berruquier 4.5, Alessandro Moro 4.6, Alessandro Di Salvo 4NC.

CT COURMAYEUR: Lorenzo Liberatore 4.2 (TS3).

CT ST CHRISTOPHE: Paolo Fabris 4NC,

TC AOSTA: Leon Martinet 4.1 (TS1), Giovanni Brunet 4.2 (TS2), Gilbert Testolin 4.3.

POL. IL POGGIO (Torino): Parsifal Fabris 4.3