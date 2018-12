Fondo: Buon 17° posto per Elisa Brocard nella 15 km a tecnica libera

Buono il debutto stagionale di Elisa Brocard in Coppa del mondo. L'azzurra si è classificata al diciassettesimo posto nella 15 km a tecnica libera disputata a Beitostoelen, in Norvegia, a 2'39" dalla vincitrice Therese Johaug, fuori dalla zona punti Ilaria Debertolis (37ª) e Sara Pellegrini (45ª).



La norvegese Johaug, dunque, dimostra ancora una volta di essere imbattibile sulle prove distance conquistando il quarto successo su quattro gare disputate, stavolta con un vantaggio di oltre un minuto sulla rivale più vicina, la svedese Charlotte Kalla, mentre l'altra norvegese, Oestberg, ha chiuso al terzo posto. La Johaug allunga in testa alla classifica generale con 500 punti, seguono le svedese Kalla (369) ed Ebba Andersson (359). Lucia Scardoni e Greta Laurent sono le migliori azzurre, appaiate a quota 36.



Ordine d'arrivo 15 km TL femminile Beitostoelen (Nor)

1 JOHAUG Therese 1988 NOR 37:33.9

2 KALLA Charlotte 1987 SWE 38:39.8 +1:05.9

3 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 38:40.0 +1:06.1

4 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 38:42.7 +1:08.8

5 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 38:57.7 +1:23.8

6 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 38:58.0 +1:24.1

7 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 39:01.8 +1:27.9

8 DIGGINS Jessica 1991 USA 39:03.5 +1:29.6

9 HAGA Ragnhild 1991 NOR 39:29.0 +1:55.1

10 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 39:39.8 +2:05.9



17 BROCARD Elisa 1984 ITA 40:13.1 +2:39.2

37 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 41:48.9 +4:15.0

45 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 42:16.5 +4:42.6