Podismo: Maurizio Cerva alla Maratona di Valencia in ricordo dell'amico Enrico Gambini

Con il pettorale 355564 dedicato all'amico di sempre, Enrico Gambini scomparso il 19 ottobre scorso in un incidente stradale, il valdostano Maurizio Cerva ha corso e concluso con un tempo di 4.45 la Born2Run di Valencia, maratona su 40 chilometri che si corre nella provincia nella Spagna andalusa.

Cerva ha corso la dura gara con la determinazione di chi sa combattere il dolore per la perdita di un amico coronando un sogno che era comune a entrambi. Sul volo per la Spagna erano due i posti prenotati: uno per Maurizio e l'altro per Enrico. "Sarebbe stato vicino a me con la sua dirompetente presenza fisica, a incitarmi e sostenermi - spiega Cerva - ma è stato con me lo stesso e questa maratona 'in due' è stata comunque un'esperienza bellissima".



Con cancelli e soste forzate lungo il tragitto, la Born2Run è stata la prima corsa a piedi spagnola ad esser riconosciuta a livello internazionale. Il percorso prevede arrivo e partenza alla Città delle Arti e delle Scienze. Più di 19.000 corridori quest'anno hanno preso il via alla prova.