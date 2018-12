Podismo: Comitato al lavoro per la terza Trail Emarese

Dopo il successo della prima e soprattutto della seconda edizione, il comitato organizzatore del Trail Emarèse è già al lavoro per preparare la terza che, nelle intenzioni dei vertici della Pro loco di Emarese (affiancata dagli 'esperti' dello Csen), dovrebbe superare i numeri già ottimi di quest'anno.

Ad agosto infatti erano state oltre 100 le adesioni per una gara che si sviluppa con un percorso di 22 chilometri, quattro in più rispetto alle prime edizioni, con un dislivello positivo di 1.400 metri.

Edoardo Benis, assessore al Turismo di Emarèse, ribadisce che "uno degli obiettivi del trail obiettivo è di far conoscere il nostro territorio, bellissimo ma non coinvolto dai grandi flussi turistici, anche tramite un sano e autentico spirito di competizione derivante da iniziative sportive come questa".

I dettagli sono in preparazione ma di certo vi è che la gara sarà affiancata da una Trail non competitiva di sei chilometri che dal capoluogo condurrà in un sentiero suggestivo e panoramico, con vista sulla skyline della valle centrale e sul Monte Bianco.