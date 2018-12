Ginnastica: Lo squadrone della Gym-Aosta a Tortona con 30 ginnaste

Tra sabato 8 e domenica 9 dicembre, a Tortona, 30 ginnaste della Gym-Aosta scenderanno in pedana in due diverse manifestazioni: il Gym Test, per 10 giovanissime preagoniste, e il “Trofeo Barbara Gemme” per le agoniste, che vedrà 20 ginnaste valdostane misurarsi su due diversi programmi tecnici: il programma A, su 4 attrezzi, corpo libero, trave, parallele e volteggio, che andrà in scena il sabato, e il programma B, su 3 attrezzi, che sarà protagonista il giorno successivo.