Sci alpino: CdM, per Federica Brignone ‘pista mai banale’ a Sankt Moritz

Anti-viglia della tappa elvetica di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, a Sankt Moritz, pista che piace molto a Federica Brignone, in vista del SuperG di sabato.

(dal sito www.fisi.org) “Oggi abbiamo girato solamente su una pista laterale – racconta Federica Brignone, che fu quarta l’anno passato in SuperG e quarta nel Gigante dei Mondiali 2017 -; la neve è abbastanza molle, questa pista mi è sempre piaciuta perché non è banale e continua a girare, con dossi e porte cieche. Il tempo a Sankt Moritz è sempre strano, senza luce non si vede per terra, e mi auguro che gli organizzatori bagnino per indurirla un po’”.

E secondo SuperG, oggi, a Kvitfjell (Norvegia), valido per la SuperCombinata (lo Slalom sarà disputato, domani, dalle 10). Bissa il successo del mattino l’austriaca Christina Ager (56”51) in coabitazione con la connazionale Elisabeth Reisinger (56”51). Con terza l’elvetica Nicole Good (56”54). Ancora quarta la genovese delle Fiamme Gialle, Valentina Cillara Rossi (56”52) a soli 11/100 dalla coppia di testa a 8 dal podio. Al 26° posto Sofia Pizzato (57”64); 36° Giulia Albano (Sc Mont Glacier; 58”18); 48° Carlotta Da Canal (Sc Chamolé; 58”99).