Sci alpino: squadra Asiva in raduno a Breuil-Cervinia

Una giornata di allenamento, il 6 dicembre, a Breuil-Cervinia, per la squadra Asiva di Sci alpino maschile, allenata da Massimiliano Iezza. Convocati per il raduno Benjamin Alliod, Michael Tedde (Cse), Gabriele Belotti (Club de Ski), Giacomo Bernardotti, Emile Boniface, Alessandro Milanesi (Sc Chamolé), Peter Bieller (Sc Val d’Ayas), Elia Facchini (Sc Gressoney MR), Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB).



EC Sci alpino

Primo podio in carriera per Lara Della Mea (Cse), ieri, a Trysil (norvegia) nel secondo

Slalom valido per la Coppa Europa di Sci alpino femminile. La diciannovenne tarvisiana

(1’30”81ha conquistato il secondo gradino del podio, attardata di soli 7/100 dalla vincitrice, la francese Nastasia Noens (1’30”74), che a metà gara erano rispettivamente 10 e 11° della classifica provvisoria. Non ha concluso la seconda manche Martina Perruchon (Cse).

Raduno per il gruppo di Coppa Europa di Sci alpino maschile – discipline veloci

A Pfelders (Alto Adige), dal 6 al 9 dicembre. Tra i convocati ci sono Federico Simoni, Federico Paini, Matteo Vaghi (Cs Carabinieri), Davide Cazzaniga, Nicolò Molteni (Cse).

La carovana azzurra si trasferirà poi a Sankt Moritz, località svizzera che ospiterà, l’11 e 12 dicembre, due SuperG validi per la Coppa Europa.

Sci alpino

Annullate, per mancanza di neve i due Giganti Fis femminili di Cavalese – Alpe Cermis,

in programma il 10 e 11 dicembre; la seconda gara era valida per il circuito Grand Prix.



Sci nordico

Cancellato l’opening dell’Opa Cup di Fondo, programmato a Premanon (Francia) l’8 e 9

dicembre, la nazionale Under 23 è convocata per un raduno, dal 6 all’8 dicembre, a Livigno (Sondrio). Tra i convocati ci sono Mikael Abram, Paolo Ventura, Giacomo Gabrielli, Martin Coradazzi, Ilenia Defrancesco, Cristina Pittin, Martina Bellini, tutti atleti del Cse.