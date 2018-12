A Padova il 5° torneo di Calcio a 5 per disabili fisici ed intellettivo relazionali

Si svolgerà a Padova dal 7 al 9 dicembre il tradizionale torneo di fine anno di Calcio a 5 riservato ad atleti con disabilità fisiche ed intellettivo relazionali. La manifestazione coinvolgerà 10 squadre tra cui, tra i club affiliati FISPES, il Calcio Veneto Fd, sodalizio promotore dell’evento per il Calcio a 7 per cerebrolesi e la società Insuperabili di Torino. Le partite di qualificazione sono in programma al complesso sportivo Raciti a partire dal pomeriggio del 7 con la finale prevista alle 11:15 di domenica 9. Tra gli eventi legati al torneo si segnalano incontri con gli studenti presso il cinema Esperia, lo spettacolo teatrale Mirrors – Tema della dismorfofobia e la partita United for Sport Vecchie Glorie Padova (sabato 8 alle 10). La manifestazione, alla sua quinta edizione, è promossa con il patrocinio del Comune di Padova e del CIP Veneto.