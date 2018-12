Calcio a 5: Nasce l'Aosta 511 femminile iscritta al campionato Under 19

E' iscritta al campionato nazionale Under 19, la nuova squadra di calcio a 5 femminile dell'Aosta 511. Le otto valdostane che la compongono hanno già preso parte al campionato sperimentale femminile della Lega Nazionale Dilettanti e sono allenate da Marco Tomassi (nella foto), già mister dell’Aosta futsal in serie C.

L’Under 19 dell'Aosta 511 si è sviluppata nell'ambito di un progetto sportivo scolastico; la categoria ideata dalla Federazione è composta da sedici squadre divise in quattro gironi, con una Final Eight che determinerà la vincitrice del campionato. La capitana dell'Aosta è Claudia Casadei, già giocatrice di calcio a 5 come l'altra 'colonna' della squadra, Silvye Gippaz

L'Aosta 511 femminile è: Silvia Mosca, Gabriely Da Silva Lemos, Claudia Casadei, Aline Machet, Chiara Corso, Lucrezia Frison, Letizia Pierucci, Sylvie Gyppaz.