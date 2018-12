Skyway in rosa, omaggio a Giro d'Italia

Una 'cabina rosa' rende omaggio al Giro d'Italia 2019 che farà tappa a Courmayeeur. "E' la prima risposta del territorio - commenta CLaudio Restano, assessore regionale al turismo - all’appello che abbiamo fatto come Regione per creare, in occasione della tappa valdostana del Giro d’Italia, una Valle d’Aosta che, con azioni promozionali, rifletta l’evento. Un evento che riteniamo possa essere per la Valle d’Aosta, tutta, un’occasione straordinaria per lanciare a livello internazionale la propria immagine turistica".I primo dicembre ha aperto la stagione invernale di Skyway ed è stata una riapertura colorata. Il 25 maggio 2019, per la prima volta nella storia del Giro d’Italia, una tappa della corsa rosa prenderà il nome di una funivia. Una tappa 5 stelle tutta valdostana: partenza da Saint-Vincent, 4000 metri di dislivello tutti sulle salite della Valle d’Aosta, 131 chilometri di sviluppo e arrivo ai piedi di Skyway Monte Bianco che, per celebrare ed omaggiare il Giro d’Italia, ha deciso di colorare di rosa una delle due cabine che collega il primo tronco Courmayeur-Pavillon.