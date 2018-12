NEC Wheelchair Tennis Master ITF: Giulia Capocci 3^, mai nessuna azzurra come lei

Al di la delle più rosee aspettative è stata una settimana esaltante per il tennis italiano. In una delle competizioni più importanti al mondo, Giulia Capocci, ha conquistato il terzo posto assoluto che la inserisce di diritto nell’elite del tennis mondiale femminile aprendo nuovi e importanti scenari per il futuro della nostra giocatrice.

Mai nessun’altra giocatrice italiana era riuscita ad ottenere un risultato di questa portata e quello che sembra importante da sottolineare è che Giulia, vista la poca esperienza di partecipazione a competizioni di questo livello, ha margini di crescita.

Una battaglia infinita contro la tedesca Sabine Ellerbrock (n° 4) è stato l’esordio dell’azzurra nel girone, martedi scorso, e una battaglia infinita è stata la chiusura della settimana nella finalina, contro Aniek Van Koot (n° 3) per il terzo posto, con in mezzo due sconfitte contro la n° 1° (Diede De Groot) e la n° 2° (Yui Kamiji in semifinale) del ranking ITF e la vittoria contro la britannica Lucy Shuker (n° 8).

Con un totale di 3 vittorie e 2 sconfitte Giulia acciuffa una terza posizione che apre nuovi e importanti scenari sulla stagione che verrà. Il miglioramento a cui abbiamo assistito in questa stagione ha messo in evidenza tanti aspetti positivi che sono emersi in queste ultime settimane e alcune lacune da colmare per competere ai massimi livelli su cui l’area tecnica si è già messa al lavoro, ma siamo sicuri che la grande motivazione che ha dimostrato di possedere la nostra giocatrice le permetterà di raggiungere nuovi e importanti traguardi.

Con questo appuntamento si chiude un anno importante per tutto il nostro movimento internazionale che ha visto aumentare il numero di giocatori in classifica internazionale e il numero di tornei e che annovera l’Italia come una delle nazioni più fertili sotto l’aspetto organizzativo.