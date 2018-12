Nuoto: Buon avvio di stagione per gli atleti dell’AostaNuoto

Aperta la stagione della prima tappa del Grand Prix per i giovani Esordienti B dell'Aosta Nuoto. Domenica 2 dicembre 2018, al Palazzo del Nuoto di Torino, hanno gareggiato 4 atleti, 2 femmine e 2 maschi, allenati dal tecnico Noemi Iannaccone.

Al mattino si sono cimentate le femmine 2009 nei 50 stile libero, con buoni risultati per Corradin Giulia, piazzatasi 15^ con i suoi 37"70 e Volpone Dalila, che ha fermato il cronometro in 42"90. Ancora molto brave le piccole atlete anche nei 50 dorso, in particolare Corradin Giulia, che ha conquistato il 6° posto chiudendo con 46"60 e Volpone Dalila che ha affrontato egregiamente i 50 rana, piazzandosi 17^ con un tempo di 54"20.

(nella foto i sorridenti Lorenzo Kwesi Miserocchi e il suo compagno Tommaso Navarretta)

Nel pomeriggio è stata la volta dei maschietti del 2008, in cui Tommaso Navarretta si è conquistato il 6° posto assoluto nei 50 stile libero, chiudendo con l'ottimo tempo di 32"90 a pari merito con l'atleta Bianquin Daniele. Buone prestazioni nello stile libero anche per Miserocchi Lorenzo Kwesi, che ha chiuso con 39"30 e si è difeso molto bene nei 100 misti, arrivando 26° in 1'38.60. Infine, un altro grande traguardo per Tommaso Navarretta che ha guadagnato la seconda posizione nei 100 misti, migliorando il suo personale con un tempo di 1'26.20.

La prossima sfida è prevista per sabato 8 e Domenica 9 dicembre al Palazzo del Nuoto di Torino con la seconda tappa della Coppa Tokyo Winter Edition che vedrà impegnati gli atleti delle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior.