Rugby: Serie C, Stade Valdotain travolto dall'Ivrea

Derby amaro sul campo di Sarre per lo Stade Valdotain di rugby, che nella settima giornata del campionato di serie C è stato tramortino dall’Ivrea per 7 a 32. Gli eporediesi confermano di meritare il primo posto in classifica, mentre i valdostani di capitan Gontier veleggiano a vista in una zona di classifica piuttosto anonima.

Partita da dimenticare, se non fosse per il momento di sensibilizzazione prima dell'inizio gara organizzato dallo Zonta Club contro la violenza sulle donne.

In meta dopo due minuti, l'Ivrea non è praticamente mai stato messo in difficoltà dai gialloneri, che al 10' erano già avanti di 12 punti per chiudere il primo tempo 17 a 0. Nella ripresa, meta bonus e calcio piazzato valgono il 25 a 0 per l'Ivrea; per lo Stade, meta di Cimino e trasformazione di Anselmet, cui segue però la quinta meta degli eporediesi per il definitivo 32 a 7.

Formazione Stade: Carlino, Pina Barros, Nato, Manga, Cortinovis, Anselmet, Brama, Tavella, Duc, Caputo, Frazzetta, Henriod, Tavilla, Miani, Gontier M.

Classifica: Ivrea 31 punti; San Mauro, Verbania 18 punti; Stade Valdôtain, Biella 11 punti; Rivoli 5 punti.