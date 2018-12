Sci nordico: Atleti Asiva in evidenza nell’Individuale tc di Santa Caterina

Chiusura della tre giorni dedicata alla Coppa Italia di Fondo, oggi, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio), dov’era in programma l’Individuale in tecnica classica, format che vede gli atleti valdostani protagonisti di buone prestazioni.

Categoria Juniores * 7,5 km f / 10 km m – CpI Ind. tc – in campo femminile, poker straniero al vertice della classifica, capeggiata dalla polacca Eliza Rucka (23’28”5) che precede le connazionali Monika Skinder e Magdalena Kobielusz. Prima italiana, 5°, la trentina delle Fiamme Gialle, Nicole Monsorno (24’21”7); settimo posto, seconda italiana, Emilie Jeantet (Cse; 24’27”3), a soli 5”6 dalla Monsorno; buon 13° posto di Federica Cassol (Sc Sarre; 25’31”3).

Al maschile, successo del finanziere friulano Luca Del Fabbro (27’45”5); in 9° posizione Jacques Chanoine (Sc Valdigne MB; 28’57”5); 25° Andrea Restano (Sc Drink; 29’53”7); 27° Andrea Gorret (Sc Amis de Verrayes; 29’59”1).

Categoria Seniores * 7,5 km f / 10 km m – CpI Ind. tc – A imporsi è la veronese delle Fiamme Gialle, Lucia Scardoni (22’23”9); al 4° posto Alice Canclini (Cse); 6° Francesca Baudin (Fiamme Gialle; 24’28”4); 10° Karen Chanloung (Tha; 26’01”5).

In campo maschile vittoria del carabiniere trentino Stefano Gardener (26’39”1). Al 5° posto Paolo Ventura (Cse); 6° Daniele Serra (Cse); 12° Martin Coradazzi (Cse); 18° Jean-Luc Perron (Under Up; 29’35”2); 19° Mark Chanloung (Tha; 30’17”2); 21° Michele Peccoz (Under Up; 31’16”9).

Snowboard

Due Snowboardcross Fis Junior, ieri e oggi, a Pitzal (Austria), il primo dei quali vinto dall’austriaco Marco Dornhofer. Al 36° posto Alessandro Cannatà (Aosta Snowboard club); 56° Yannick Favre (Snow Team Courmayeur). Nella replica odierna, successo del milanese tesserato in Trentino, Filippo Ferrari (quarto il giorno precedente); buon 23° posto di Yannick Favre e 39° di Alessandro Cannatà.

Sci alpino

Un quarto e un secondo posto di Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri) in due gare Fis Junior a Pfelders (Alto Adige). Ieri, nello Slalom vinto dal tedesco Carlo Dorn (1’23”84), quarta posizione di Giovanni Zazzaro (1’24”50). Questa mattina, nel Gigante, piazza d’onore di Zazzaro (1’57”14) alle spalle del veronese Michele Gasparini (1’55”48).