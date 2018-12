Nuoto paralimpico, record del mondo per Giulia Ghiretti nei 50 delfino S5 AddThis Sharing Buttons Share to Facebook Share to TwitterShare to E-mailShare to Pinterest

Partenza scoppiettante al Doria Nuoto di Loano, palcoscenico dei Campionati Italiani Assoluti in vasca corta, evento che va ufficialmente ad aprire la stagione sportiva 2018/2019 del nuoto paralimpico.

Centoquindici gli atleti - accompagnati dalle 34 società italiane - che hanno risposto positivamente all’invito da parte del Comitato Organizzatore Ligure. Una due giorni di full immersion con molti atleti di interesse nazionale e i campioni reduci dall’Europeo Irlandese dello scorso agosto.

“Sono particolarmente contento del fatto che si sta svolgendo qui in Liguria il primo Campionato Italiano Assoluto in vasca corta, aumentiamo di un tassello il numero degli appuntamenti Nazionali della FINP. Avendo nuotato e continuando ancora a farlo, posso dire che la vasca corta ha qualcosa di speciale, gli atleti converranno con me su questo fatto. Grazie a Dario della Gatta per aver aver messo in moto questa macchina organizzatrice", è il commento di Roberto Valori, presidente della FINP.

La prima sessione gare si è aperta subito con il Record del Mondo stabilito da Giulia Ghiretti (Ego nuoto/FF.OO) nei 50 delfino S5 con 52”04. Oltre a questo World Record sono stati registrati ben cinque Record Europei, sedici Primati Italiani e quattordici quelli di Categoria.

Da sottolineare il record di Riccardo Menciotti (C.C.Aniene) nei 50 dorso S10 in 27”32, di Simone Barlaam (Polha Varese) nei 50 delfino S9 in 27”61, e poi ancora quello di Alessia Scortechini (C.C.Aniene) nei 50 delfino S10 in 29”91 e quello di Federico Morlacchi (Polha Varese) nei 100 rana SB8 con il crono di 1’09”99.

(Notizia tratta da www.finp.it)