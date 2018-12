Ginnnastica: Ottoma prestazione ai Nazionali delle Allieve Olimpia

Eccellente risultato per le le Allieve Gold2 dell’Olimpia Aosta: terminano 23me su 40 squadre ai Nazionali Allieve Gold di Jesolo. Emozione fortissima per tutte le giovani ginnaste, ma in particolare per le due piccole Joana Koceku (classe 2008) e Annie Desandré (classe 2010), inserite in squadra in sostituzione dell’infortunata Martina Saroglia, che hanno dimostrato di avere grinta da vendere.

Brave, anche se con qualche imprecicione di troppo, anche le loro compagne più esperte Beatrice Morra di Cella, Vittoria Ramanzin e Emma Vierin (classe 2007).

Da segnalare gli strepitosi punteggi a parallele, dove le giovani valdostane hanno fatto faville.

“Ripartiamo da questa nazionale più cariche che mai e pronte ad affrontare le gare individuali del 2019” afferma la responsabile tecnica Claudia Iacona, che ha accompagnato la squadra in campo gara insieme a Federica Vinante. ShB Foto: Emma Viérin, Annie Desandré, Vittoria Ramanzin, Beatrice Morra di Cella e Joana Koceku con le istruttrici Federica Vinante e Claudia Iacona