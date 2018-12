Ginnastica: Belle prestazioni della Gym alla 3a pova Campionato Gold serie C

A Verona, sabato 1° dicembre, era in programma la terza prova del “Campionato di serie C” di ginnastica ritmica, competizione a squadre per le categorie “junior” e “senior”.

La giovanissima squadra della Gym-Aosta, composta da Giada Antonacci, Giorgia Lucarelli, Giulia Masoni e Sofia Righi, ha conquistato il 14° posto con il punteggio totale di 57.30. Nel dettaglio, Sofia ha ottenuto al corpo libero 12.20, quarto punteggio di tutta la gara per questa specialità, Giada 8.40 alla fune e 7.45 alle clavette, Giulia 10.50 alla palla, Giorgia 10.40 al cerchio e 8.35 al nastro. Erano assenti a Verona, ma avevano partecipato alle due prove precedenti, Federica De Girolamo e Sofia Sistilli.

A Verona c’erano anche altre due ginnaste della Gym, che hanno entrambe gareggiato per la Rimica Piemonte, Cecilia Nuvolari, quest’anno tesserata per la società torinese, e Alessia Toscano, concessa in prestito per il campionato alla stessa società.

Cecilia è stata splendida alla palla con 12.15 mentre Alessia ancora una volta, come nelle due prove precedenti, ha realizzato il punteggio più alto in assoluto di tutta la gara, con il suo 15.10 al cerchio. Entrambe hanno dato un contributo essenziale alla conquista del 2° posto da parte della loro squadra.