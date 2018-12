Pellegrino "doppia" Piller Cottrer: è il dodicesimo trionfo in carriera in Coppa del mondo

Il dodicesimo trionfo in carriera ottenuto nella sprint a tecnica libera di Lillehammer permette a Federico Pellegrino di consolidare il comando nella graduatoria individuale dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del mondo, doppiando il grande Pietro Piller Cottrer fermo a quota sei, mentre al terzo posto c'è Cristian Zorzi con 5. In campo femminile domina Stefania Belmondo con 23 trionfi davanti a Manuela Di Centa con 15, i podi complessivi fra prove individuali e staffette salgono a 356: 173 maschili e 183 femminili.



VITTORIE INDIVIDUALI UOMINI IN CDM

12 Federico Pellegrino

6 Pietro Piller Cottrer

5 Cristian Zorzi

3 Silvio Fauner

2 Marco Albarello

2 Fabio Maj

2 Fulvio Valbusa

2 Renato Pasini

1 Roland Clara

1 Maurilio De Zolt

1 Freddy Schwienbacher

1 Valerio Checchi

1 Giorgio Di Centa

1 Francesco De Fabiani



VITTORIE INDIVIDUALI DONNE IN CDM

23 Stefania Belmondo

15 Manuela Di Centa

7 Arianna Follis

4 Gabriella Paruzzi

1 Valbusa Sabina

1 Marianna Longa