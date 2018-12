Fondo: Greta Laurent, "Sono contenta, ho avuto delle buone sensazioni"

una bella prestazione di Greta Laurent, che nella sprint in tecnica libera di Lillehammer ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere già la settimana scorsa a Ruka nella gara in classico.

La valdostana è giunta nuovamente quattordicesima, uscendo nuovamente nella batteria dei quarti di finale dove è giunta terza, sfiorando ancora l’accesso alla semifinale.



Un risultato, quindi, molto positivo che dà continuità alla bella prova della scorsa settimana. «Non posso certo essere arrabbiata per il quattordicesimo posto assoluto – ha affermato Greta Laurent a Fondoitalia.it – sono contenta di come ho corso la mia batteria e soprattutto delle sensazioni che ho avuto ancora una volta. Forse qualche passo avanti sulla resistenza lo sto facendo ed era uno dei miei obiettivi. In passato capitava che facevo dei buoni tempi in qualifica ma non riuscivo a concretizzare il risultato finale perché che saltavo per aria a metà del quarto di finale. Invece ora riesco a combattere fino alla fine. Sono arrivata nuovamente terza nel mio quarto di finale, ancora a un soffio dalla semifinale. Questo mi motiva a continuare a lavorare, perché questi due quattordicesimi posti mi danno più fiducia e mi aiuteranno a preparare le gare con un’altra testa».



Greta Laurent ha poi parlato dei suoi timori alla vigilia della gara di oggi: «Ero un po’ agitata al via della qualificazione – ha ammesso la fondista delle Fiamme Gialle – sapevo che mi attendeva una gara dura con condizioni meteo non favorevoli. Ieri nevicava e ho fatto un pre gara sulla pista della sprint. Ho visto che mi veniva molto lunga e dura, quindi mi ero preoccupata. Volevo però agguantare un’altra qualificazione, ce l’ho messa tutta e ci sono riuscita. Poi ho cercato di battagliare nei miei quarti di finale, portando a casa un altro quattordicesimo posto».



La giornata di Greta Laurent, già bella per il proprio risultato, è diventata ancora migliore grazie alla splendida vittoria del suo fidanzato Federico Pellegrino: «Sono contenta della vittoria di Chicco, perché fa bene all’ambiente e fa venire voglia a tutti noi di andare più forte».