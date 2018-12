Ginnastica: Trasferta a Verona Gym Aosta per campionato Gold serie C

La Gym-Aosta sarà presente a questa 3° prova in Veneto con una squadra di 4 ginnaste, Giada Antonacci, Giorgia Lucarelli, Giulia Masoni e Sofia Righi, e con due ginnaste in prestito alla Ritmica Piemonte, Cecilia Nuvolari e Alessia Toscano In questo fine settimana, a Verona, è in programma la 3° prova del “Campionato Gold di serie C” di ginnastica ritmica per la “Zona tecnica 1”.

La Gym-Aosta scenderà in pedana con una squadra molto giovane, composta da Giada Antonacci, Giorgia Lucarelli, Giulia Masoni e Sofia Righi; ma la Gym sarà presente in Veneto anche con altre due ginnaste di primo piano: Cecilia Nuvolari, quest’anno tesserata per la Ritmica Piemonte, società di Torino, e Alessia Toscano, concessa in prestito per il campionato alla stessa società. Dopo due prove in crescendo, l’obiettivo è di migliorare ulteriormente punteggi e classifica