Calcio: Prima Categoria, Real Pont Donnaz di nuovo ko

Sconfitto in casa per 0 a 1 dal Colleretto Giacosa, il Real Pont Donnaz di mister Marco Girelli incappa nella terza sconfitta consecutiva, settima della stagione, e sprofonda al terzultimo posto in classifica (8 punti) nel campionato di Prima categoria.

Piemontesi in gol dopo soli due minuti, poi per i restanti 88 minuti Colleretto in difesa e valdostani incapaci di reagire concretamente. Domani a Cuorgné il RPD tenterà di rialzare la testa nella difficile trasferta a Courgné contro il Vallorco. In classifica Promozione il Fenusma è penultimo con 8 punti ; nona posizione per il Quart (13 punti) sconfitto in casa dal Mathi (0 a 2).