Sci: Federica Brignone ancora lenta a Lake Louise

Nicole Schmidhofer si conferma in gran forma. Settima martedì nella prima prova, seconda mercoledì, l'austriaca che l'anno scorso fu seconda nel superG di Lake Louise, è la più veloce nell'ultimo training disputato sulla pista canadese. Al suo tempo (1'48"37) si è avvicinata solo Tina Weirather, seconda con 32 centesimi di ritardo, mentre Kira Weidle, la migliore 24 ore prima, è terza a 49/100.



La migliore delle azzurre stavolta è stata Nicol Delago, che ha completato la prova in 1'50"16, a 1"79 dalla Schmidhofer, mentre Nadia Fanchini ha chiuso a oltre 2 secondi. Ancora più distante Federica Brignone, 36esima, preceduta dalle compagne di squadra Francesca Marsaglia (24ª) ed Elena Curtoni (32ª). La leader di Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin, va forte anche nella specialità a lei meno congeniale, con un quarto posto in prova a 51 centesimi dalla Schmidhofer. Venerdì 30 novembre (ore 20.30 italiane, diretta su Raisport ed Eurosport 1), è in programma la prima delle due discese consecutiva di Coppa del mondo, l'altra sarà alla stessa ora di sabato 1 dicembre.



Ordine di arrivo terza prova DH femminile Lake Louise (Can)

1 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:48.37

2 WEIRATHER Tina LIE 1:48.69 +0.32

3 WEIDLE Kira GER 1:48.86 +0.49

4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:48.88 +0.51

5 STUHEC Ilka SLO 1:49.09 +0.72

5 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:49.09 +0.72

7 GISIN Michelle SUI 1:49.10 +0.73

8 HAEHLEN Joana SUI 1:49.24 +0.87

9 SCHEYER Christine AUT 1:49.26 +0.89

10 HUETTER Cornelia AUT 1:49.34 +0.97

17 DELAGO Nicol ITA 1:50.16 +1.79

21 FANCHINI Nadia ITA 1:50.47 +2.10

24 MARSAGLIA Francesca ITA 1:50.74 +2.37

32 CURTONI Elena ITA 1:51.03 +2.66

36 BRIGNONE Federica ITA 1:51.64 +3.27

41 HOFER Anna ITA 1:52.06 +3.69