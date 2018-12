Calcio: Coppa eccellenza; sconfitto l'Aygreville

Semifinali di andata di Coppa Eccellenza: Pesante sconfitta dell'Aygreville che in casa è stato superato dall'Accademia Borgomanero: 1-2 con doppia firma di Beretta. In mezzo il gol dell'Aygreville con Furfori. Ora i rossoneri dovranno vincere 0-2 in trasferta al ritorno.

Per il resto serata di grazia per bomber Rizq Kamal dell'Union Bussoleno Bruzolo. Quattro gol al Canelli Savio Rocchetta, capolista di Eccellenza B, e serata indimenticabile per la punta marocchina. Finale ipotecata visto il 4-2 finale, ma ci sarà da lottare anche al ritorno, per l'Union di Falco. Incredibilmente l'Union è ultimo in classifica in Eccellenza B con 6 punti nonostante il bel gioco mostrato e ottime prestazioni, l'ultima delle quali contro il Fossano, che però non hanno portato punti in cassaforte.

COPPA ECCELLENZA - Semifinali

Aygreville-Accademia Borgomanero 1-2 (Beretta, Furfori (Ay), Beretta)

Union Bussoleno-Canelli Sds 4-2 (13', 20', 25' e 10 st Rizq (U), 2 Federico)

COPPA PROMOZIONE - Quarti



Oleggio-Omegna 1-1

Fulgor-Volpiano 0-0