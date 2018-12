Scialpinismo: Bene i valdostani al Memorial Stedile

Mancano il podio ma registrano buone prestazioni e segnali di ottima condizione atletica i cinque skialper valdostani impegnati nel 25esimo memorial Fabio Stedile – Adamello Ski Raid, sul ghiacciaio Presena (Trento).

Negli Juniores, la vittoria è andata al valtellinese Daniele Corazza (Valtartano; 1h 02’15”); in nona posizione Alberto Gontier (Sc C. Gex; 1h 10’30”); 14° François Payn (Sc C. Gex; 1h 14’47”); dal 17° al 19° posto Davide Coslovich (Sc Mont Nery; 1h 20’05”), Emil Busso (Sc C. Gex; 1h 20’40”) e Alessandro Mantega (Sc C. Gex; 1h 20’48”).

Dopo le gare l'attività non si ferma: la squadra Asiva di scialpinismo sarà in raduno, dal 4 al 6 dicembre, a Breuil-Cervinia. Con l’allenatore Emanuel Conta al lavoro Alberto Gontier, Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex) e gli Aggregati Davide Coslovich (Sc Mont Mery), Emil Busso e Alessandro Mantega, entrambi dello Sc Corrado Gex.