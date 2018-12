Nuoto: Ottimo decimo posto nuotatori dell'Aosta

Ottima prestazione dell’Aosta Nuoto che è riuscita ad ottenere un decimo posto complessivo realizzando 71 punti, punteggio mai totalizzato in precedenza da squadre valdostane nella medesima manifestazione.

Quattro le medaglie conquistate dalla compagine valdostana, grazie alle vittorie nei 50 metri stile libero di Giada Bosco tra le tesserate del 2007 in 31.80 e di Emma Simoncini tra le atlete del 2008 in 34.30. Un ottimo Tommaso Navarretta, classe 2008, è salito due volte sul podio, sul terzo gradino nei 50 stile libero (33.10) e sul secondo nella stessa distanza a rana (42.60).

Per i più piccoli da segnalare inoltre le belle gare di Giulia Corradin, sesta tra le nate nel 2009 sui 50 metri stile libero con l’ottimo tempo di 39.90, Miserocchi Lorenzo che nei 100 metri misti ha raggiunto la quattordicesima posizione fermando il crono a 1.40.20 e gli esordi di Beatrice Lillaz e Giulia Framarin che con coraggio hanno affrontato la loro prima competizione ed hanno concluso i 50 sl rispettivamente in 52.70 e 54.40.

Tra gli esordienti A hanno portato punti per la classifica del trofeo Beatrice Mazzone, sesta nei 100 metri rana in 1.42.00, Mattia Savoia sesto nei 200 metri misti con il tempo di 3.16.70, Emma Simoncini sesta nei 100 metri stile libero con il tempo di 1.17.80, Gaia Cristina Valenti ottava nei 100 metri dorso in 1.30.90 e nei 100 metri stile libero in 1.19.90, Martina Milani settima nei 100 metri stile libero (1.14.50) e nei 100 metri rana nuotati in 1.34.70, Alice Saraillon ottava nei 100 metri stile libero (1.14.90) e settima nei 100 metri delfino (1.26.70), Lin Pigliacelli ottava nei 100 metri delfino (1.27.50), Giada Bosco settima nei 200 metri stile libero (2.43.40) e Pietro Cerrato e Nicolò Giamminuti rispettivamente quinto e settimo nei 100 metri stile libero con il crono di 1.07.40 e 1.09.30. Belle prestazioni anche per Elena Navarretta, Rebecca Di Donato, Andrea Carrozzino, Gabriele Casarotto e Andrea Macrì che hanno migliorato i propri personali.

Da segnalare l’ottima prestazione della staffetta 4 X 50 metri stile libero mista, composta da Cerrato, Milani, Giamminuti e Bosco che con 2.07.70 ha ottenuto il quarto tempo assoluto e portato alla squadra un bottino di 10 punti valevole per la classifica finale.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 2 dicembre per gli esordienti B, nella splendida cornice del Palazzo del Nuoto di Torino, per la prima tappa del “Grand Prix” di Categoria.