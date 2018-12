Volley: Serie C, Fenusma e Ccs ko

La settima giornata del campionato di serie C femminile di volley ha detto male alle ragazze di CCS Cogne e Fenusma, entrambe sconfitte in casa. Contro il GS Sangone la formazione di coach Grumolato gioca male il primo set, perso per 25 a 11, ma vince il secondo per 25 a 18. Il Sangone non si spaventa e con due parziali 29 a 27 e 25 a 21 si aggiudica gli ultimi due set e per 3 a 1 la partita.

Il Fenusma di coach Myriam Chapellu esce invece sconfitto dal campo di casa per 3 a 0 ad opera di un indomito Canavese Volley. Questi i parziali: 25-16, 25 a 21 e 25 a 18.

Sabato il Ccs sfida l'Omegna mentre al Fenusma toccherà il Sangone.



Classifica: Unionvolley, Canavese Volley, Omegna 18; Gaglianico 17; Sangone 15; CCS Cogne 14; Botalla 11; Rivoli 9; Fenusma, Balamunt 6; Arona, Invorio, Rivarolo, Sprint Volley 3.