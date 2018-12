Sci: Brignone 'Mi sto divertendo tanto perché sono serena. Adesso ci provo anche in discesa'

Federica Brignone felice dopo il nono trionfo della carriera nel gigante femminile di Killington. "E' un successo che mi lascia molto soddisfatta - racconta la 28enne valdostana -, era una tappa con pista facile e distacchi mimini, dove riesco a fare meno la differenza. Nonostante tutto ho attaccato ma l'errore commesso nella seconda pensavo mi costasse molto, invece non è stato così.

Mi hanno aiutato molto le due settimane di allenamento a Copper Mountain, sono entrata in bolla facendo discesa e supergigante, mi sono accorta che andavo forte, spero di continuare così. In questo momento penso soltanto a sciare ed è una bella sensazione, sono serena e tranquilla perchè mi sto divertendo, scorre l'adrenalina giusta.

In gigante sembra che le cose stanno andando molto bene, spero di provare le stesse sensazioni nella velocità per ottenere qualche risultato, in supergigante ci sono riuscito, adesso voglio riuscirci anche in discesa".