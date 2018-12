Fondo: Maicol Rastelli, 'sono contento perché la condizione c'è'

Era dispiaciuto per aver mancato la qualificazione nella sprint che sabato ha aperto la Coppa del Mondo, ma si è rifatto riuscendo a entrare in zona punti nella 15km in tecnica classica di domenica. Una gara tradizionalmente molto complicata per gli italiani, quindi Maicol Rastelli può ritenersi soddisfatto del 26° posto conquistato, soprattutto se confrontato al 77° che nella stessa gara ottenne lo scorso anno.

"Oggi è andata bene – ha affermato a Fondoitalia il fondista del Centro Sportivo Esercito – mi sentivo in buone condizioni. Anche sabato, nonostante non mi fossi qualificato, avevo avuto delle buone sensazioni, le gambe giravano bene. Questa 15km era molto particolare, perché essendo su quattro giri, si sono formati diversi trenini, che bisognava sfruttare con un po’ di fortuna. Io sono riuscito ad approfittare del treno di Halfvarrson, al quale sono rimasto attaccato per quasi due giri. Li ho guadagnato parecchio tempo. A questo aggiungiamoci che ancora una volta avevamo dei materiali molto buoni, tanto che come squadra siamo riusciti a fare una bella prestazione. Sono contento anche per questo".



Rastelli guarda ora alla tappa della prossima settimana a Lillehammer, dove sono in programma una sprint e una 15km in tecnica libera, poi una 15km in classico: "Ora pensiamo già al prossimo weekend – ha affermato l’azzurro – se la condizione sarà questa, penso di poter fare bene anche se si gareggerà in skating e per me saranno due gare sulla carta dura. Però vedo di essere in buone condizioni e questo è importante".