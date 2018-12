Calcio: promozione; Ancora una sconfitta per l'SVC vince lo Charva

Per le valdostane la domenica si chiude in parità; la vittoria dello Charva e l'ennesima sconfitta dell'SVC. Mentre inizia a comporsi per davvero il treno dell'alta classifica dopo un terzo di stagione. Il Rivoli, per tutti la squadra da battere, si fa trovare alla 12esima giornata con zero sconfitte: è l'unica imbattuta dopo il 4-0 al Bollengo firmato da Cirillo (doppietta), Noia e Favale. 30 punti figli di 9 vittorie e 3 pareggi sono un segnale forte e chiaro.

Dietro però quasi tutte rispondono "presente": la Rivarolese passa 0-2 a San Maurizio (gol di Parla e Reano), vince anche il Lascaris (ottimo 4-1 in rimonta alla Nolese, a segno Persiano, Pasqualone, Riva Governanda e Rizzo dopo lo 0-1 di Agostini) e a quota 19 punti, comunque a -11 dal Rivoli, inseguono Ivrea Banchette (3-2 all'Ivrea 1905) e Settimo (2-0 al Saint Vincent nell'ultima mezzora con Lepera e Padoan).

Si ferma invece il Quincitava: passato in vantaggio con Pititto il club giallonero subisce la rimonta dello Charvensod (doppio Bersano) e il 2-1 proietta i valdostani a 17 punti. L'Esperanza batte 2-1 l'Alpignano e lo lascia nella terra di mezzo: -3 dai playoffs, +4 dai playout.