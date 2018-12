Calcio tavolo: Per l'Aosta si complica la promozione in Serie C

Il nuovo format prevede già da questa stagione la sola retrocessione di 2 squadre dall’attuale Serie C e la promozione di 8 squadre dalla Serie D (2 per ogni raggruppamento, la prima direttamente e la seconda dopo gli spareggi di Play-Off tra le squadre classificate dal 2° al 5° posto).

L’ASD Calcio Tavolo Aosta gareggerà nel girone Nord della Serie D che coinvolge anche le formazioni: ACS Bergamo, Brixia Brescia, CT DLF Gorizia, Hawks Treviso, SC Monferrato, Real San Marco Venezia, SC Trento e CRAL Triestina.

Per la squadra aostana, che si è rinforzata con alcuni giocatori quest’anno, sarà molto dura riuscire ad ottenere il visto per la Serie C, in quanto il raggruppamento Nord accorpa quasi tutte le migliori squadre della Serie D.

Non ci sarà il derby con i Dragons Torino, inseriti nel raggruppamento Centro-Nord della Serie D, mentre sarà presente la neo retrocessa Hawks Treviso che due anni fa beffò i rossoneri allo spareggio Play-Off promozione. Sicuramente l’ASD Calcio Tavolo Aosta, non riproporrà la candidatura per l’organizzazione del raggruppamento Nord della Serie D che lo scorso anno si è svolto a Saint-Vincent (AO).

Intanto il pensiero è rivolto ai prossimi appuntamenti in programma già dal prossimo fine settimana con la seconda prova del Grand Slam Categoria Subbuteo a Bari (BA) e con il Major Internazionale F.I.S.T.F. a Milano (MI) nel weekend 8/9 dicembre.